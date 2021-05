Cloud Mall BW - Innovation durch Kooperation

Cloud-Anwendungen als Basis für die Zusammenarbeit innerhalb von Daten- und Service-Ökosystemen

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg haben Cloud-Lösungen das Potenzial Kooperationen und Integrationen zu unterstützen, um innovative Produkte und Services bis hin zu neuen Geschäftsmodellen zu entwickeln. Im Projekt »Cloud Mall BW« wird dies eindrucksvoll belegt, denn hier kooperierten über 60 Unternehmen in über 30 Praxispilotprojekten und entwickelten in nur wenigen Monaten neue Lösungen und Geschäftsmodelle. In der Projektveranstaltung am 10. Juni 2021 erhalten Interessierte aus erster Hand Einblicke in Erkenntnisse, Herausforderungen und Highlights der Projekte, die praktischen Möglichkeiten von Daten- und Service-Ökosysteme in diesem Kontext, sowie Einblicke in die Nachhaltigkeit des Projekts. Die Veranstaltung wird in virtueller Form durchgeführt.

Dieses Programm erwartet die Teilnehmenden:

13:00 Uhr

Welcome & Einführung

Wirtschaftsministerium BW

13:15 Uhr

Einführung in das Thema Daten- und Service-Ökosysteme / Vorstellung des Projekts „Cloud Mall BW“

Prof. Dr. Anette Weisbecker, Stellv. Institutsleiterin Fraunhofer IAO und IAT Universität Stuttgart

13:30 Uhr

Kooperationen in der Praxis: Vorstellung von drei CMBW-Praxispiloten und ihrer Kooperationsmodelle:

Bildung eines Ökosystems für eine effektive und standardisierte Dateninteroperabilität im Kontext der industriellen Digitalisierung

Bernd Brachmaier, AUNOVIS GmbH; Bastian Deck, NOVAZOON GmbH; Olga Mordvinova, incontext.technology GmbH; Robert Tordy, Virtual Fort Knox AG

Revolution E Energy Cloud: Die Digitale Plattform für Smart Energy Services

Manuel Armbruster, KOENAtec GmbH; Alexander Hummel, HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG

KI-Einzelhandelsassistent: Ein digitaler Assistent trifft auf ein Echtzeitprognosesystem im Einzelhandel

Florian Feige, OPAL – Operational Analytics GmbH; Julian Kissel, Aliru GmbH)

14:15 Uhr

Pause

14:30 Uhr

33 Cloud-basierte Kooperationsprojekte und die wichtigsten Lessons Learned

Kooperationen und Kooperationskultur

Strategische Sicht auf digitale Ökosysteme

Technische Sicht auf Cloud-basierte Integration und digitale Plattformen

Kooperationen zur Umsetzung von KI-Lösungen



Cloud Mall BW Konsortium

15:15 Uhr

Daten- und Service-Ökosysteme in der Produktion

Daniel Stock, Group Leader IT Architectures for Digital Production Fraunhofer IPA

ab 15:30Uhr

Einblicke in das Ergänzungsprojekt zu digitalen Daten- und Service-Ökosystemen sowie Nachhaltigkeit der Cloud Mall BW

Dr. Holger Kett, Leiter Team Digital Business Services Fraunhofer IAO

ab 15:45 Uhr

Wrap-Up & Verabschiedung