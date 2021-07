Die energieflexible Fabrik mit KI zum Erfolg führen

Elektrische Lastprognose als Basis für ein aktives Energieflexibilitätsmanagement – Mit maschinellem Lernen zur genauen Prognose



Kurzfristprognosen des elektrischen Lastgangs befähigen Industrieunternehmen, Netzentgelte und Kosten für Ausgleichsenergie zu reduzieren. Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick, warum zuverlässige Lastprognosen eine Voraussetzung für den Abruf von Energieflexibilitätsmaßnahmen sind und wie diese mit Methoden der künstlichen Intelligenz optimiert werden können. Zudem wird ein Benchmark-Tool präsentiert, mit dem das akkurateste Modell für die eigene Lastprognose ausgewählt werden kann. Teilnehmende lernen darüber hinaus, wie sie mittelfristig eine Datenbasis für eine zuverlässige Prognose aufbauen können.

Optimierung des Energieflexibilitätseinsatzes – Zu jedem Zeitpunkt die wirtschaftlichsten Maßnahmen auswählen

Im abschließenden Teil des Webinars wird präsentiert, wie die Lastprognose genutzt werden kann, um die identifizierten Energieflexibilitätsmaßnahmen optimal einzusetzen. Die Teilnehmenden lernen, welche Tools sie benötigen, um Energieflexibilitätsmaßnahmen zu modellieren, zu kommunizieren, zu vermarkten und damit den Einsatz von Energieflexibilitätsmaßnahmen zu optimieren. In einem Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie die Alois Müller GmbH mithilfe von einer eigenen PV-Erzeugungsanlage in Verbindung mit Energiespeichern und flexiblen Verbrauchern Energieflexibilitätsmaßnahmen in der Praxis umgesetzt hat.