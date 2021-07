Fit für Industrie 4.0 – Ausbildung zum Industrie 4.0 Praktiker

Die digitale Vernetzung in produzierenden Unternehmen geht immer schneller voran. Industrie 4.0 bietet große Chancen, die genutzt werden wollen. Dazu braucht es hervorragend ausgebildete Fach-und Führungskräfte an den Schnittstellen zur Produktion. Diese können u. a. aus den Bereichen Planung, Instandhaltung, Fertigungssteuerung, Logistik, Qualität und Prozessverbesserung oder IT kommen. Immer dann wenn es gilt, zu verantwortende Bereiche durch I4.0 zu verbessern und zu verschlanken, sind sie gefragt. In diesem Lehrgang lernen sie Innovationsfelder zu erkennen und kreative I4.0 Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Die 5-tägige Ausbildung „Fit für Industrie 4.0“ bildet Sie zum Industrie 4.0 Praktiker aus. Mit den Experten von Bosch Connected Industry und des Fraunhofer IPA haben Sie die Möglichkeit von den Erfahrungen in den Bereichen Produktionssteuerung der Zukunft, neue Geschäftsmodelle, Technologien für die Umsetzung (Praxisbeispiele) und Gestaltung der Arbeit von Morgen (Change Management) zu profitieren. Außerdem lernen Sie zahlreiche Anwendungsbeispiele „live“ aus der Produktion kennen.



Die Ausbildung beinhaltet zwei Präsenzmodule. Das erste Modul absolvieren Sie beim Fraunhofer IPA, das zweite bei Bosch Connected Industry. Vorab haben Sie Gelegenheit, bei einer Online-Auftaktveranstaltung die beiden Organisationen und den Ausbildungsablauf genauer kennenzulernen. Begleitend können Sie das Wissen direkt in einem eigenen Projekt anwenden, wobei die Experten Sie unterstützen.

Aufbau des Lehrgangs