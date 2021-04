Innovieren für und auf dem Shopfloor

18.06.2021, 9:00 – 11:30 Uhr

Passfähige Industrie 4.0-Lösungen und innovative Organisationskonzepte für den Shopfloor müssen an der Schnittstelle zwischen Mensch, Organisation und Technologie entwickelt werden. Wie können Innovationen auf dem Shopfloor umgesetzt werden - partizipativ und digital? Welche Rolle spielen Start-Ups für Innovationen in der Produktion? Wie können frugale, also „einfache“ Innovationen Zeit, Kapital und Material minimieren? Wir beantworten diese Fragen im zweiten Webinar der Future Work Talks.



Agenda

9:00 – 9:15 Uhr

Begrüßung



9:15 – 9:45 Uhr

Thema: Innovationsmanagement auf dem Shopfloor - partizipativ und digital

Vortrag: Erdem Gelec, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer IAO



9:45 – 10:15 Uhr

Thema: Informationen folgen

Vortrag: Informationen folgen



10:15 – 10:30 Uhr

PAUSE



10:30 – 11:00 Uhr

Thema: Start-ups als Innovationstreiber in der Produktion

Vortrag: Jakob Decker, Festo



11:00 – 11:30 Uhr

Thema: Technik ohne Schnickschnack - Wie frugale Lösungen die Arbeitswelt revolutionieren

Vortrag: Liza Wohlfahrt, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fraunhofer IAO



11:30 Uhr

Verabschiedung