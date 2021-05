Wie Sie kundenindividuelle Produkte mit den Vorteilen der Massenproduktion herstellen

Mass Customization hat sich in den letzten Jahren zu einem Trend entwickelt und verfolgt die Herstellung von Produkten nach individuellen Kundenwünschen mit der Effizienz der Massenproduktion. Um jedoch eine direkte, medienbruchfreie Kommunikation zwischen Maschinenherstellern, Produzenten und Endverbrauchern zu etablieren, müssen langfristige Strategien und insbesondere fortgeschrittene Technologien, IT-Architekturen sowie kompatible Schnittstellen entwickelt werden.

Im Online-Workshop »Mass Customization: Wettbewerbsfähige Strategien für KMU« am 18. Juni 2021 von 9:00 bis 12:00 Uhr zeigen Forschende vom Fraunhofer IPA zusammen mit Projektpartnern aus der Industrie, wie Sie personalisierte Produkte in Massenfertigungsgeschwindigkeit herstellen und sich durch wettbewerbsfähige Strategien eine etablierte Marktposition sichern.



Am Beispiel von Aluminiumrädern zeigen die Expertinnen und Experten des Fraunhofer IPA zusammen mit ihren Projektpartnern von WEISSER Haas GmbH und J.G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG wie eine Plattform anhand von Cloud-Technologien optimal gestaltet werden kann, um die technischen Lücken in der voll automatisierten Individualfertigung in der Großserienproduktion von Aluminiumrädern zu schließen.



In interaktiven Workshop-Runden sammeln wir mit Ihnen Anwendungsfälle und Lösungstechnologien und erarbeiten anschließend auf dieser Basis eine gemeinsame Roadmap hin zu einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen Strategie für Mass Customization – angepasst an Ihre speziellen Bedarfe.



Diese interaktiven Runden sollen Ihnen Wege aufzeigen, die passende Mass Customization Strategie für Ihr Unternehmen zu erarbeiten und die gesammelten Anwendungsfälle und technische Anforderungen in Ihre IT-Architektur sowie Ihr Geschäftsmodell optimal anhand der im Workshop erstellten Landkarte zu integrieren.