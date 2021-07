S-TEC Spitzentreffen »Transformation: NOW & NEXT!«

Transformation: NOW & NEXT!

Nachhaltig. Intelligent. Wirtschaftlich

Ob Automobilwirtschaft, Produktion, Bauwirtschaft oder Gesundheitswesen – alle Branchen unterliegen schon heute einer Transformation, die unterschiedliche Ebenen eines Unternehmens betrifft. Deshalb steht das digitale S-TEC Spitzentreffen ganz unter dem Motto »Transformation: NOW & NEXT!«, um diesen Wandel jetzt und auch in Zukunft nachhaltig, intelligent und wirtschaftlich zu gestalten. Die Veranstaltung richtet ihren Blick nicht nur auf vielfältige Branchen, sondern auch auf Transformationstreiber wie Arbeitsmodelle, Nachhaltigkeit sowie Künstliche Intelligenz (KI), und bietet den Spitzen aller Unternehmen einen Überblick und Zugang zu aktuellen Forschungserkenntnissen.

Welche Auswirkungen haben technologische Treiber wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, aber auch Nachhaltigkeit oder hybride Arbeitsmodelle auf Unternehmen? Welche technologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen werden aufgrund ihrer Disruption für Unternehmen zunehmend relevant? Der Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus (kurz S-TEC) beleuchtet und diskutiert im halbtägigen digitalen S-TEC Spitzentreffen im November gegenwärtig bedeutsame sowie zukunftsrelevante Transformationsthemen. Das Programm beinhaltet vertiefende Themen-Sessions (unterteilt in Branchen und Treiber), von denen die Teilnehmenden zwei auswählen können. Anhand zahlreicher Erfahrungsberichte und Anwendungsbeispiele erhalten die Teilnehmenden von den Expert*innen des Fraunhofer IAO und IPA wertvolle erste Handlungsempfehlungen für den eigenen Umgang mit diesen Transformationsthemen. Im Format »Meet the Experts« können die Teilnehmenden im Nachgang an die Sessions ihre Erfahrungen, Ideen und Fragen sowohl untereinander als auch mit den Expert*innen austauschen. Außerdem erwartet die Teilnehmenden ein Ausblick in das Zukunftsthema Quantum Computing.

Eine Veranstaltung von S-TEC



Der Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus (kurz S-TEC) vernetzt Unternehmen mit der thematisch breit gefächerten Forschungslandschaft am Standort Stuttgart und treibt zukunftsrelevante Forschungsthemen voran. Inhaltlich sind Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyber-Physische Systeme, digitale Geschäftsmodelle, frugale Produkte und Produktionssysteme, additive Produktion oder digitalisierte Batteriezellenproduktion in Zentren organisiert. Die S-TEC Zentren agieren als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung. In anwendungsnahen Forschungsprojekten und in direkter Kooperation mit Unternehmen arbeiten die Zentren daran, Technologien aus der Spitzenforschung in die breite Anwendung der produzierenden Industrie und der Dienstleistungswirtschaft zu bringen. Dabei unterstützen sie Unternehmen dabei, die wirtschaftlichen Chancen innovativer Technologien und Ansätze für sich nutzbar zu machen und in Geschäftsmodelle zu überführen.