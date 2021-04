START-UP YOUR AI

9.2.2021

Wertstromanalysen auf Knopfdruck mit Hilfe von intelligenten Assistenzsystemen

Referenten:

Mauritius Geiger, Geschäftsführer der FLUMINA GmbH

Markus Böhm, Fabrikplanung und Wertstromdesign am Fraunhofer IPA

fLUMINA entwickelt ein virtuelles Assistenzsystem für die Optimierung des Wertstromdesigns. Wertstrom-Analysen werden für alle Produkte in Echtzeit berechnet. In der Diskussion mit den IPA-Experten und den Teilnehmern werden die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen an KI-Umsetzungsprojekte erschlossen.

16.2.2021



Digitale Produkte mit schnellem ROI - Herausforderungen und Potentiale, Schwerpunkt: Digitale Geschäftsmodelle

Referenten:

Dr. Thomas Freudenmann, Co-CEO/Co-Founder der Edi GmbH

Oliver Schöllhammer, Stephan Nebauer; Unternehmensstrategie und Entwicklung am Fraunhofer IPA

Herausforderung, Potenziale und Implementierung von datengetriebenen Geschäftsmodellen mit angewandter KI, eingebettet in ein Cloud-Plattform-Ökosystem, werden in folgenden Anwendungsfällen gezeigt:

KI-basierte Kalibrierung einer Schleifmaschine mit direkter Anbindung der Cloud-Umgebung an die Maschine (Fokus: IoT)

KI-basierter Angebotsevaluierungs- und Angebotserstellungsprozess für Lohnfertiger (Fokus: Business Intelligence)

Integration von datengetriebenen Geschäftsmodelle in existierende IT-Infrastrukturen z.B. Siemens Mindsphere, Qlik, Daimler Hybrid Cloud (Fokus: Cloud-Plattform-Ökosystem)

23.2.2021



KI und Predictive Maintenance am Beispiel von DB Cargo

Referenten:

Dr. Georg Wittenburg, Co-Founder/CEO der Inspirent GmbH und Patrick Seeßle, DB Systel GmbH

Hartmut Eigenbrod, Signalanalyse am Fraunhofer IPA

Inspirient entwickelt und vertreibt eine KI-basierte Datenanalyseplattform, die es Unternehmen ermöglicht, bisher unbekannte Muster in ihren Daten aufzuspüren. In der Diskussion mit den IPA-Experten, den Teilnehmern und der DB Cargo AG werden die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen des gemeinsamen KI-Umsetzungsprojektes erschlossen.

2.3.2021



Praktische Anwendung von KI in der Produktion am Beispiel des Anlagenbauers Kroenert

Referenten:

Michael Welsch, Geschäftsführer der Panda GmbH

Tobias Nagel, Zuverlässige KI-Systeme am Fraunhofer IPA

PANDA bietet einen Baukasten für individuelle KI-Lösungen zur Minimierung von Anlagenstillständen und Performance-Defiziten in der industriellen Produktion an. Gemeinsam mit Kroenert, einem Hersteller von Beschichtungs-, Druck- und Kaschieranlagen, werden gemeinsame KI-Umsetzungsprojekte vorgestellt.

9.3.2021



Automatisierte OEE-Optimierung mit selbstlernenden Systemen

Referenten:

Felix Müller, Co-Founder plus10 GmbH

Christian Fries, Produktionsplanung und –steuerung am Fraunhofer IPA

Raphael Lamprecht, Zuverlässige KI-Systeme am Fraunhofer IPA

plus10.ai ist ein KI-Spinoff des Fraunhofer IPA zur Produktionsoptimierung. Das Start-Up bietet selbstlernende Systeme speziell für die Detektion dynamischer Engpässe, Parameterwechselwirkungen oder anderer Störursachen. Mit seinen Algorithmen verspricht es, Kunden (v.a. Pharma-Produzenten, Medizintechnik-Hersteller und den zugehörigen Maschinenherstellern und Anlagenbauern) 10% mehr Produktivität. In der Diskussion mit den IPA-Experten und den Teilnehmern werden die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen an KI-Umsetzungsprojekte erschlossen.

30.3.2021



Automatisierte Planung und Analyse von nachhaltigen Bauprojekten

Referenten:

Lucas Spreiter, Geschäftsführer Unetiq GmbH

Raoul Schönhof, Montageautomatisierung am Fraunhofer IPA

Jakob Wagner, Institute for Computational Design and Construction (ICD)

Unetiq ist eine KI-Agentur, die branchenübergreifend sich wiederholende Aufgaben mit der Hilfe von interdisziplinärer Künstlicher Intelligenz automatisiert. In der Diskussion mit den IPA-Experten und den Teilnehmern werden die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen an KI-Umsetzungsprojekte erschlossen.