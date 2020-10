Mit drehzahlgeregelten Antrieben ist die Produktion von heute mit Gleichstromtechnologie durchdrungen. Die Vernetzung dieser Systeme in einem Gleichstromnetz birgt das Potenzial bis zu 10 % der Energie einzusparen, die Anschlussleistung zu glätten und damit zu reduzieren sowie die Verfügbarkeit von Maschinen- und Anlagen zu erhöhen.



Dieses Webinar soll interessierten Fach- und Führungskräften des Maschinen- und Anlagenbaus die Wirkungsweise der neuen Technologie erklären. Wir fokussieren dabei zum einen, wie die Relevanz von DC-Netzen mit Investition in neue Maschinen nach und nach für den Endkunden steigt. Wollen Ihnen aber auch die Potenziale erklären und erste Hinweise für die Gestaltung von Maschinen- und Anlagen für den Betrieb mit Gleichstrom geben.



Das Webinar findet von 9 bis ca. 10:40 Uhr statt. Den Zugangslink zum virtuellen Seminarraum erhalten Sie rechtzeitig von uns per E-Mail.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau mit dem Interesse eigene Produkte zukunftsfähig zu gestalten



Themen

Die Transformation beim Endkunden zu einer Gleichstromversorgung

Umrüsten von Produktionsmaschinen für den Betrieb mit Gleichstrom

Grundlegende Struktur und Wirkungsweise von DC-Netzen in der Fabrik

Potenziale von DC-Netzen



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer