Webinar-Reihe KI-Friday

Mit dem neuen Format KI-Friday möchten die KI-Trainer des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart interessierten Geschäftsführern und Fachverantwortlichen einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes Künstlicher Intelligenz im Unternehmen geben. In der virtuellen Konferenz werden in 60 Minuten Anwendungsszenarien vorgestellt, Hintergründe und Voraussetzungen beleuchtet und Demonstratoren vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit, individuell das Potenzial Künstlicher Intelligenz bei den Konferenzteilnehmern zu erörtern.

Der KI-Friday findet wöchentlich statt mit wechselnden Schwerpunktthemen.

Themen

Künstliche Intelligenz für den Mittelstand

Zielgruppe

Kleine und mittlere KI-interessierte Unternehmen mit unterschiedlichstem Wissensstand und Erfahrungshorizont zum Thema

Qualifikationsziele

ein besseres Praxiswissen zu KI-Themen – verständlich aufbereitet und präsentiert

Erläuterungen zu Umsetzungsbeispielen von KI-Anwendungen. Zur Nachahmung empfohlen!

Diskussion und Austausch

Veranstalter

Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart