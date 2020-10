Resilient und nachhaltig in die Zukunft: Während der »S-TEC Virtual Open Lab Days« vom 12. bis zum 16. Oktober 2020 erhalten die Teilnehmenden bereits vor dem kommenden Spitzentreffen am 25. Februar 2021 kostenfrei und digital praktische Hilfestellungen und Impulse, wie sie die Krise meistern und sich auf künftige Herausforderungen vorbereiten können.



Folgende Formate werden angeboten:

E-Lecture: Für Interessenten in einem virtuellen Vortrag und Plenum

Webinar: Interaktive Seminare für einen kleineren Kreis von Teilnehmenden

Digital Dialog: Persönlicher Austausch mit Expertinnen und Experten

Virtual Tour: Virtuelle Erkundung unserer Labore

Eine Veranstaltung von S-TEC

Der Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus S-TEC vernetzt Unternehmen mit der thematisch breit gefächerten Forschungslandschaft am Standort Stuttgart und treibt zukunftsrelevante Forschungsthemen voran. Inhaltlich sind diese Themen wie additive Produktion, cybercognitive Intelligence, cyberphysische Systeme, digitalisierte Batteriezellenproduktion, frugale Produkte und Produktionssysteme in Zentren organisiert. In einer interdisziplinären und systematischen Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik setzt S-TEC zentrale Innovations- und Transferinstrumente um: Leuchtturmforschung, Industry on Campus, Gründungen und Aus- und Weiterbildung.

Veranstalter

Fraunhofer IAO und Fraunhofer IPA, Stuttgart