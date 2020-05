Virtual CoLAB »Resiliente Wertschöpfung in Zeiten von Corona«

Ausgangssituation

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt nicht nur im Alltag und bei der Gesundheit der Menschen ihre Spuren, sondern auch bei den Unternehmen, bei der Volks- und der Weltwirtschaft. Die aktuelle Situation sowie die dynamischen Entwicklungen in Deutschland und weltweit stellen produzierende Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Expertinnen und Experten vom Fraunhofer IPA unterstützen Sie beim Wiederanlauf Ihrer Produktion und beim wirtschaftlich und technisch erfolgreichen Betrieb in der “neuen Normalität”. Gleichzeitig hat der Schutz von Mitarbeitern und Kunden höchste Priorität.

Im Virtual Community-LAB »Resiliente Wertschöpfung in Zeiten von Corona« wird Ihr Unternehmen zunächst darauf vorbereitet, die Produktion sicher wieder hochzufahren und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Dazu bietet das Fraunhofer IPA erprobte Vorgehensweisen, individuelle Risikoanalysen, konkrete und schnell umsetzbare Lösungsstrategien und innovative Technologien an. Als Mitglied unserer CoLAB-Plattform können Sie sich darüber hinaus zu Best Practices in einem ausgewählten Expertenkreis der Produktionstechnik und Automatisierung austauschen.

Produzieren Sie in dieser »neuen Normalität« effizient und stärken Sie die Resilienz Ihres Unternehmens!

Konzept

Das Virtual CoLAB unterstützt Unternehmen in dieser außergewöhnlichen Zeit, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb besteht das Konzept des Virtual CoLABs aus einem Paket von Ad-hoc Maßnahmen, die einen unmittelbaren Mehrwert für Schutz und Arbeitsfähigkeit darstellen, und einem kontinuierlichen Update mithilfe von Austauschrunden, Informationsnewslettern und virtuellen Sessions.

Zum Einstieg in das Virtual CoLAB stellen wir sicher, dass die wichtigsten Entscheider im Unternehmen mit allen relevanten Informationen versorgt werden. In einem weiteren Schritt analysieren und bewerten Experten des Fraunhofer IPA die bisher getroffenen Maßnahmen und geben Handlungsempfehlungen ab. Zur genauen Identifikation von risikoexponierten Mitarbeitern führt das Fraunhofer IPA eine Analyse der Interaktionen innerhalb des Unternehmens durch und stellt ein Self-Assessment für Werksfremde bereit.

Während die Sofortmaßnahmen implementiert werden, erhalten Sie Zugang zu der exklusiven Community in der sich Führungskräfte mit Experten über gemeinsame Fragestellungen austauschen. Diese Community wird durch das Fraunhofer IPA geleitet und bietet neben einem Wiki, einem Newsletter und einem Forum auch ein wöchentliches digitales Arbeitstreffen zum Austausch und zur Diskussion an.

Ergebnisse/Ihr Nutzen