WEBINARREIHE Robotic & Automation Wednesday

23.09.2020 09:00 – 10:00 Uhr

ROS, Roboter und Security - Sicherheit in IT-Netzwerken

Heutige Produktions- und Robotersysteme sind hoch vernetzt und werden immer häufiger an die IT-Netzwerke der Firmen angeschlossen. Dies eröffnet Hackern neue Möglichkeiten auch ihre Robotersysteme in der Produktion anzugreifen.

In diesem Webinar stellen wir ihnen aktuelle Sicherheitsmechanismen für Ihre Robotersysteme anhand des ROS/ROS2 Frameworks vor.

Kontakt

M.Sc. Niklas Görke

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Forschungszentrum Informatik (FZI)

M.Sc. Christoph Hellmann Santos

Gruppenleiter Softwareengineering und Systemintegration

Fraunhofer IPA

30.09.2020 09:00 – 10:00 Uhr

Virtuelles Open Lab

Eine Sonderausgabe des Webinars. Das Fraunhofer IPA, das FZI, das Fraunhofer IOSB und das Karlsruhe Institut für Technologie stellen neue Technologien für Roboter und Produktionssysteme vor.

Kontakt

M.Sc. Christoph Hellmann Santos

Gruppenleiter Softwareengineering und Systemintegration

Fraunhofer IPA

07.10.2020 09:00 – 10:00 Uhr

Error Handling in Robotsystems

Has your robot ever stopped operation because an error occurred that was not foreseen? Did you have to call an expert to solve the problem?

Fraunhofer IPA researches AI-based monitoring, error identification and recovery tools for robot systems. This webinar presents the approach and an application example.

Kontakt

Ruichao Wu

Software Engineering und Systemintegration

Fraunhofer IPA