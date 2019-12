LogiMAT 2020

Autonome, vernetzte Navigation: Automatisierung in der Logistik boomt und ermöglicht die Bereitstellung von Waren oder Bauteilen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Anhand mehrerer miteinander kooperierender mobiler Roboter präsentieren wir eine Schlüsseltechnologie – die autonome Navigation von Robotern.

Effizientere Kommissionierung:

Algorithmen bündeln Aufträge in Batches, legen Touren zusammen und vergeben die Lagerplätze so, dass sich der Kundenauftrag in der Anordnung der Artikel niederschlägt.