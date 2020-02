Datengetriebene Produktionsoptimierung (Hands-on-Workshop)

Klassische Ansätze wie Lean-Methoden oder FMEA zur Optimierung von Fertigungsanlagen geraten auf Grund der häufig komplexen Produktionsprozesse immer öfter an Grenzen. Data Mining, basierend auf zum Beispiel Assoziationsanalysen, oder Machine-Learning-Verfahren bieten die Möglichkeit Zusammenhänge in großen Fertigungsdatensätzen zu entdecken, um so Optimierungspotenziale für die Fertigung zu identifizieren.



Der Fokus dieses Workshops liegt auf der praktischen Anwendung von Datenanalyse-Verfahren, die sich im Produktionskontext bewährt haben. Dadurch erfahren Sie anschaulich, welche Mehrwerte mit Hilfe von Datenanalyse generiert werden können. Fallbeispiele aus der Produktion ermöglichen die Einstufung eigener Anwendungsfälle.



Themen

Praktische Anwendung von Verfahren zur Analyse von Fertigungsdaten (u.a. Machine-Learning-Verfahren)

Praktische Erhebung von Fertigungsdaten an einer realen Fertigungsanlage

Hochfrequente Datenerfassung aus Maschinensteuerungen und Zusatzsensorik als Grundlage für lernende Algorithmen

Einführung in das Datenanalyse-Tool KNIME

Praxisnahe Anwendungsbeispiele im Produktionsumfeld

Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und mit den Experten des Fraunhofer IPA





Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Prozessoptimierung / LEAN sowie Produktions- und Werksleiter



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer

können grundlegende Verfahren zur Analyse von Fertigungsdaten anwenden,

kennen Verfahren zur Erhebung von Fertigungsdaten,

können Datenanalyse-Tools praktisch anwenden,

können den Nutzen für das eigene Unternehmen einschätzen und Anwendungsfälle definieren.



Veranstalter

