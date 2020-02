Design Chain 4.0

Ein Hauptziel von Industrie 4.0 ist Mass Personalization, also die individualisierte Fertigung von Kundenprodukten in Losgröße 1 mit den Mitteln und Methoden der Massenproduktion. Ein maßgeblicher Treiber dafür ist die Digitalisierung, mit deren Hilfe die Komplexitätskosten verringert werden können. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, nicht nur eine adaptive Produktion zu haben, sondern auch alle weiter beteiligten Instanzen von der Aufnahme der Kundenanforderung, über die Entwicklung und technische Vorbereitung bis in die Produktion, zu digitalisieren und zu vernetzen. Insbesondere die oft heterogene CAx-Kette in Verbindung mit mechanischen Fertigungsverfahren steht hierbei im Mittelpunkt. Unter dem Stichwort DesignChain gibt das Seminar einen Überblick zu Möglichkeiten, wie die Vision eines durchgängigen, hoch automatisierten Prozesses – von der Aufnahme der Kundenanforderungen bis zur Übergabe eines validierten NC-Codes in die Produktion – realisiert werden kann.



Themen

Kundenanforderungen automatisiert in Produktmerkmale transformieren

Von der parametrischen Konstruktion automatisiert zum NC-Code

Digitale Validierung als Grundlage für eine automatisierte Produktion

Digitaler Zwilling in der Produktion

Exemplarische Toolvorstellung



Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter von KMU aus dem Bereich der Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und der IT mit dem Ziel des Aufbaus einer state-of-the-art DesignChain



Qualifikationsziele

Dieses Seminar verschafft den Teilnehmern einen kompakten und praxisbezogenen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten in der Prozesskette von Kundenforderungen zur CNC-Maschine und gibt einen Einblick in nötige Kompetenzen und Tools.



