Digitale Produktionssteuerung

Produzierende Unternehmen sehen sich heute der zunehmenden Nachfrage nach individuellen Produkten ausgesetzt. In den Produktionen äußert sich dies in steigenden Variantenzahlen bei abnehmenden Losgrößen, bis hin zur personalisierten Produkten in Losgröße 1. Manuelle Produktionsplanungs- und -steuerungsmethoden sind diesen Herausforderungen nur zu einem begrenzten Maße gewachsen und stellen viele Unternehmen ohne passende digitale Werkzeuge vor große Herausforderungen. In diesem Seminar werden Sie mit den Veränderungen der Produktionsplanung und -steuerung durch Industrie 4.0 vertraut und können diese im Rahmen eines interaktiven Planspiels rund um die Montage von Spielzeugrobotern selbst erleben.



Themen

Industrie 4.0

Produktionsplanung und -steuerung

Cloud Manufacturing

Workshop zur Veranschaulichung

Führung und Erläuterung exemplarischer Industrie-4.0-Demonstratoren im Future Work Lab/Applikationszentrum



Zielgruppe

Produktionsleiter, Fertigungsplaner, Werker (Maschinenbediener, Logistik, QM, Montagemitarbeiter)



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über aktuelle Industrie-4.0-Themen und sehen diverse Demonstrationsbeispiele. Zudem erhalten sie vertiefendes Wissen im Themenfeld digitaler Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme sowie den Einsatz von Cloud-Technologien im Produktionsumfeld. Dieses Wissen wird durch praktische Erfahrungen in einem Planspiel verankert.



Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.