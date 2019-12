Die digitale Vernetzung in produzierenden Unternehmen geht immer schneller voran. Industrie 4.0 bietet große Chancen, die genutzt werden wollen. Dazu braucht es hervorragend ausgebildete Fach- und Führungskräfte an den Schnittstellen zur Produktion. Diese können u. a. aus den Bereichen Planung, Instandhaltung, Fertigungssteuerung, Logistik, Qualität und Prozessverbesserung oder IT kommen. Immer dann wenn es gilt, zu verantwortende Bereiche durch I4.0 zu verbessern und zu verschlanken, sind sie gefragt. Die Lehrgangsteilnehmer lernen Innovationsfelder zu erkennen und kreativen I4.0 Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.



Der 5-tägige Lehrgang „Fit für Industrie 4.0“ bildet Sie zum Industrie 4.0 Praktiker aus. Mit den Experten von Bosch Connected Industry und des Fraunhofer IPA haben Sie die Möglichkeit von den Erfahrungen in den Bereichen Produktionssteuerung der Zukunft, neue Geschäftsmodelle, Technologien für die Umsetzung (Praxisbeispiele) und Gestaltung der Arbeit von Morgen (Change Management) zu profitieren. Dieses Wissen können Sie auch gleich in Ihrem Projekt anwenden, das Teil des Lehrganges ist und das die Experten unterstützen. Außerdem lernen Sie zahlreiche Anwendungsbeispiele „live“ aus der Produktion kennen.



Themen

Einführung zu Industrie 4.0 und Planspiel „Von Lean zu Industrie 4.0"

Grundlagen der Produktionssteuerung, Produktionssteuerung der Zukunft und digitale Produktionssteuerung

Transparenz in der Produktion und Cloud Umgebung in der Produktion/Cyber Security

Geschäftsmodelle und Reifegradbewertung

Grundlegende Technologien für eine vernetzte Fertigung

Virtual und Augmented Reality

Big Data, Smart Data und Datenanalyse

Netzwerke, IT Infrastruktur und Datensicherheit / -schutz

Arbeitsprozessanalyse, Veränderungen bei Neueinführung von Technologien, Denken vom Kunden aus und Projektmanagement sowie praktische Umsetzung von Projekten



Zielgruppe

Produktionsmitarbeiter und Schnittstellenbereiche, Arbeitsvorbereitung, Fertigungssteuerung, Instandhaltung, Industrial Engineering, Prozessverbesserer, Logistik, Qualität, IT-Sachbearbeiter (Betriebs IT, Schnittstellen)



Qualifikationsziele

Als Teilnehmer machen Sie sich praxisbezogen mit der digital vernetzten Produktion bekannt:



Sie kennen die Möglichkeiten des Datenaustauschs auf der Maschinen-, Steuerungs- und Systemebene

Sie können bei der Konzeption, beim Aufbau und beim Betrieb einer I 4.0 Produktion unterstützen

Sie sind in der Lage, I4.0 Projekte auf der Maschinen- und Steuerungsebene eigenverantwortlich durchzuführen

Sie führen Ihr erstes I4.0 Projekt mit Unterstützung durch erfahrene I4.0 Experten im eigenen Unternehmen durch

Durch die praktische Projektarbeit kann Ihr Unternehmen Ihre Ausbildung in kurzer Zeit amortisieren



Veranstalter

SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart.

Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.