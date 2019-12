Green Factory – Energiemanagement in der Produktionsplanung und -steuerung

Mit dem Klimawandel steigt die Notwendigkeit, den bisher oft vernachlässigten Faktor des Energiebedarfs bei Ressourcen- und Produktionsplanungsprozessen zu berücksichtigen. Denn „energiebewusste“ Produktionssysteme sind kein Mythos mehr. Zusätzlich werden steigende Energiepreise zu einem kritischen Faktor, der schnelles Handeln und Umrüsten auf neue Technologien fordert.

Setzen Sie auf die Erfahrung unserer Experten und entdecken Sie die Energieschwachstellen in Ihrem Unternehmen. Erarbeiten Sie mit uns effektive Strategien für einen effizienteren Energieeinsatz in Ihrer Fertigung – auch mit dem Einsatz von Cloud-Computing. Finden Sie somit passende Wege für eine umweltschonende und kostengünstige Produktion in der Zukunft.

Programm des Strategie-Workshops

Impulsvortrag

Zunächst wird Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Alexander Sauer, Institutsleiter des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion EEP, Universität Stuttgart und Leiter des Bereichs Ressourceneffiziente Produktion am Fraunhofer IPA, über die Hemmnisse und Chancen von Ressourceneffizienz in Unternehmen berichten.

Vorstellung des Best-Practice-Projekts »GREEN Factory«

Im Anschluss präsentieren wir Ihnen mit »GREEN Factory«, einem Best-Practice-Projekt aus dem Forschungsprojekt »Cloud Mall BW«, einen Ansatz für eine cloudbasierte Optimierung des Energieangebots und der Prozesssteuerung.

Praxis- und Diskussionsrunden

In den nachfolgenden Workshop-Runden erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen hilfreiche Szenarios und Strategien für eine effektive Energieplanung in Ihrem Unternehmen.

Themen

Energieplanung und -optimierung, Vernetzung und Sensitivität der Daten, Energiemarkt und Wandel des Energiebedarfs, Strategien und Maßnahmen

Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an Produktionsunternehmen, die bereits Industrie 4.0 anwenden oder vorhaben, zu nutzen, insbesondere deren Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit unternehmensinterne Strategie-Prozesse entwickeln und umsetzen.

Cloud Mall BW

Der Strategie-Workshop wird im Rahmen des Forschungsprojekts Cloud Mall Baden-Württemberg (»Cloud Mall BW«) durchgeführt. In diesem Gemeinschaftsprojekt der beiden Fraunhofer Institute IPA und IAO, der Universität Mannheim und bwcon research werden Potenziale und Möglichkeiten von Cloud-Computing für den Mittelstand in Baden-Württemberg identifiziert und ausgeschöpft. Kooperative Ideen kleiner und mittlerer Service-Anbieter und Plattform-Anbieter werden gezielt in Praxispiloten wie »GREEN Factory« vorangetrieben und personell und fachlich vom Cloud Mall BW-Projektteam unterstützt. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickeln bei »GREEN Factory« zusammen mit zwei Software-Herstellern eine App, die den aktuellen Energieverbrauch aller Maschinen eines Unternehmens misst. Mit diesen Daten sowie Strompreis- und Wetterprognosen soll sie den künftigen Energieverbrauch vorhersagen. Cloud Mall BW wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert.

Mehr unter

https://www.ipa.fraunhofer.de/de/referenzprojekte/Cloud_Mall_BW.html

https://cloud-mall-bw.de/praxispiloten