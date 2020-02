Innovationen – Inspiration aus Natur und Evolution

Die Bionik hat die Resultate der biologischen Evolution in Form von „Hardware“ zum Inhalt. Innovationen sind heute aber nicht nur technische Innovationen, sondern auch Prozess-, Struktur-, Markt- und Kultur-Innovationen. Nur so können komplexe Innovationsprozesse erfolgreich umgesetzt werden. In der biologischen Evolution, den 3,8 Mrd. Jahre Entwicklung des Lebens auf der Erde, finden wir unendlich viele erfolgreiche Blueprints für solche Innovationen. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie diese auf Ihre eigenen Innovationsprozesse anwenden können. Auch beruhen wirtschaftliches Handeln und das Management von Organisationen auf evolutionären Prinzipien. Diese wirken allerdings im Hintergrund, oft ohne erkannt und aktiv genutzt zu werden. Gerade in heutigen Zeiten wachsender Komplexität und hoher Volatilität ist es hilfreich, diese Prinzipien der Natur anzuwenden, um agil mit diesen Situationen umgehen zu können. Das Evolutionsmanagement hilft, diese Prinzipien auf Unternehmens- und Organisationsebene zu erkennen und für Innovationen nutzbringend anzuwenden.



Zielgruppe

Menschen in Unternehmen, die ihre Innovationskompetenz erweitern möchten.



Themen

Innovation mit bionischen Prinzipien

Die praktischen Schritte im bionischen Innovationsprozess durchlaufen

Biologische und evolutionäre Prinzipien und Strategien für den erfolgreichen Umgang mit Komplexität und Volatilität

Agilität in Organisationen stärken

Flexibler Umgang mit Kooperation und Konkurrenz

Ökosystemares Denken als Erfolgsfaktor



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer lernen die Schritte des bionischen Innovationsprozesses. Sie bekommen einen Überblick über wichtige Elemente des evolutionären Denkens und lernen in praktischen Übungen diese in ihrem Alltag anzuwenden. Dadurch gelingt es ihnen, Komplexität besser meistern und gute Lösungen zu finden. Sie lernen aus der Natur und entwickeln neue Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.



Veranstalter

SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart.

