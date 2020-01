Innovationstag für Fertigung

Der deutsche Mittelstand ist einzigartig in der Welt und ein wichtiger Technologie- und Wirtschaftsmotor für ganz Europa. Eine schnelle und flexible Reaktion auf die Anforderungen des Marktes und die Nähe zum Kunden nehmen dabei einen hohen Stellenwert ein. Angespornt durch neue Herausforderungen bringen viele dieser Unternehmen in Deutschland immer wieder neue überzeugende Produkte und Dienstleistungen hervor. So gibt es zahlreiche „Hidden Champions“ oder Unternehmen, die sogar Weltmarkführer in ihrer Branche sind.

Neben technischen Problemstellungen sind die Unternehmen laufend mit neuen Veränderungen konfrontiert, wie der Digitalisierung, Internationalisierung, dem Fachkräftemangel und Konjunkturschwankungen. Völlig neue Ansätze und ungewohnte Denkrichtungen sind der Schlüssel zu geeigneten innovativen Lösungen.

Der deutsche Innovationstag bietet hierfür eine Plattform. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen können wichtige Impulse über aktuelle Entwicklungen in unterschiedlichsten Branchen rund um das Thema Produktion und Fertigung gewinnen. Junge Startups beleuchten neue Wege für neue oder auch alte Problemstellungen.

Die Kernthemen der nächsten Veranstaltung sind:

Digitalisierung/ Industrie 4.0

Robotik/Automatisierung

Virtual Reality

Vertrieb, Marketing und Unternehmensabläufe

Maschinen- und Messtechnik

In insgesamt 20 Vorträgen in unterschiedlichen Themenblöcken werden den Teilnehmen aktuelle Lösungen präsentiert sowie ein Eindruck über die heutigen Grenzen der jeweiligen Themenfelder verdeutlicht.