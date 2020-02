Lean trifft Digitalisierung

Wachsende Herausforderungen im industriellen Umfeld führen zu immer komplexeren Wertschöpfungsprozessen, die wiederum den Anspruch an die Dynamik von Steuerungssystemen erhöhen. Durch die als 4. Industrielle Revolution bekannte Entwicklung hin zur Vernetzung technischer Systeme in Echtzeit steigt außerdem die Menge digital verfügbarer Informationen im produzierenden Umfeld. Besonders der Umgang mit diesen wachsenden Informationsmengen ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eine große Herausforderung, denn Entwicklungen im Bereich des Informationsmanagements hinken den informationstechnischen Entwicklungen hinterher. Durch die Einführung einer schlanken Informationslogistik und die konsequente Vermeidung überflüssiger informationslogistischer Prozesse soll diese Komplexität gesenkt und das Informationsmanagement erleichtert werden. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie ein schlankes Informationssystem gestalten.



Themen

Einstieg in Lean Production und Industrie 4.0

Informationsmanagement als Herausforderung der 4. Industriellen Revolution

Die Lean-Philosophie als Gestaltungsrahmen für eine schlanke Informationslogistik

Anforderungen an eine schlanke Informationslogistik

Konzeption eines schlanken, digitalen Informationsversorgungssystems

Info@need Liveplanspiel: schlanke Informationsversorgung in der Materialbereitstellung



Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Logistik und Produktionsplanung



Qualifikationsziele

Die Kombination aus Theorie und Veranschaulichung im Rahmen eines Planspiels bereitet die Teilnehmer darauf vor, die dargestellte Methode im eigenen Unternehmen einzusetzen. Die Teilnehmer können nach dem Seminar

Verschwendung in der Informationslogistik identifizieren,

Digitalisierungspotenziale erkennen sowie

ein schlankes Informationsversorgungssystem entwerfen



Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.