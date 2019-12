Preisträger des REINER! 2019

In 2019 wurde der Reinheitstechnik-Preis REINER! bereits zum fünften Mal verliehen.

Drei Beiträge überzeugten die Jury:



1. Preis: F. Hoffmann-La Roche Ltd. mit »Building Roche‘s tailored DP Facility of the Future«

2. Preis: dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG mit »Filterprüfstand für Reinraumtextilien«

Hydroflex Group GmbH mit »Vorgetränkte Reinraum-Mopps (Ready-2-use) – PurMop®-inSpec™«

Lesen Sie hier die Pressemitteilung zum REINER! 2019.