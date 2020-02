Shopfloor Smartification

Die Erhöhung von Flexibilität und Verfügbarkeit von Fertigungsressourcen sowie die Bereitstellung relevanter Daten in Echtzeit sind einige der Ziele der Einführung von Industrie-4.0-Technologien. So erlaubt die Integration cyberphysischer Systemen (CPS) in die Produktion Sensordaten überall aufzunehmen und mit Hilfe von Software automatisiert auszuwerten. Gewonnene Informationen können dem Menschen dann als Handlungs- und Planungsgrundlage dienen oder automatisch generierte Anweisungen an CPS auslösen, um beispielsweise Ausschuss zu verringern oder Ausfallzeiten zu minimieren.



Themen

Cyberphysische Systeme

Cloud-Plattformen

Mikrocontrollerprogrammierung



Zielgruppe

Fachkräfte, Techniker, Meister, Produktionsverantwortliche, IT-Personal und technikaffine Mitarbeiter; Grundkenntnisse in Programmierung und im Umgang mit Mikrocontrollern sind hilfreich, jedoch nicht zwingend erforderlich



Qualifikationsziele

Am Ende des Seminars sind Sie mit den Konzepten von CPS vertraut, kennen die Voraussetzungen für ihren Einsatz und sind nach entsprechender Vertiefung der erlangten Erkenntnisse in der Lage, CPS in die eigene Fertigung zu integrieren. Der Workshop ersetzt keine umfängliche Einführung in die Programmierung.



Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.