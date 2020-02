Technische Assistenzsysteme in der Pflege

Die Unterstützung und Entlastung pflegender Personen mit Hilfe technischer Assistenzsysteme bietet zwei wesentliche Vorteile: Zum einen reduzieren sich nicht pflegerische Routinetätigkeiten, so dass Pflegekräfte mehr Zeit für die Interaktion mit den Pflegebedürftigen haben. Zum anderen können Assistenzsysteme Gesundheitsschäden vorbeugen und somit die Arbeit in der Pflege attraktiver gestalten. Gleichzeitig können ältere und pflegebedürftige Personen durch den Einsatz technischer Assistenzsysteme in ihrer Selbstständigkeit unterstützt und Abhängigkeiten von Dritten reduziert werden. Um die Potenziale dieser neuen technischen Lösungen im Spannungsfeld zwischen Anwenderbedarf, technischer Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu diskutieren, veranstaltet das Fraunhofer IPA dieses Technologieseminar.



Zielgruppe

Produktmanager und Entwickler technischer Assistenzsysteme für Haushalt und Pflege, Medizintechnikhersteller, Ausstatter von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Vertreter von Wohnungsbaugenossenschaften und Investoren, Leiter ambulanter Pflegedienste.



Themen

Anforderungen der Pflege an technische Assistenzsysteme

Technische Assistenzsysteme in stationären Einrichtungen

Technische Assistenzsysteme zuhause

Wirtschaftlicher Einsatz und Geschäftsmodelle



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand und Trends technischer Assistenzsysteme in der Pflege. Von erfahrenen Experten bekommen sie einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte. Die Teilnehmer lernen aus erster Quelle Methoden für die bedarfsgerechte Entwicklung und den Technologietransfer unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Randbedingungen kennen.



