Eine Veranstaltung, viele Formate

Das ERF vereint dabei vielfältige Veranstaltungsformate und ist deshalb einzigartig in der europäischen Robotik-Community. Keynotes, Vorträge und Workshops machen einen großen Teil des breit gefächerten Programms aus. So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise zwischen mehr als 50 Workshops zu Themen wie Anwendungstrends in der Industrie- und Servicerobotik, generativer KI in der Roboterprogrammierung und -steuerung, zur KI-Verordnung (AI Act) oder zu humanoiden Robotern wählen. Darüber hinaus können sich Einzelpersonen und Unternehmen für mehrere euRobotics-Awards bewerben, die während des ERF verliehen werden. Dazu gehören der Tech Transfer Award für herausragende Erfolge beim Technologietransfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung, der Renaud Champion Entrepreneurship Award, der an das vielversprechendste Robotik-Start-up vergeben wird, und der Georges Giralt PhD Award für die beste Doktorarbeit auf dem Gebiet der Robotik in Europa.

Eine Ausstellung von Roboter- und KI-basierten Anwendungen im Stil einer Fachmesse ergänzt das Programm. Darüber hinaus spielen das Netzwerken und der fachliche Austausch eine große Rolle – beispielsweise auf zwei Abendveranstaltungen und bei Vor-Ort-Besuchen im regionalen Robotik-Ökosystem.