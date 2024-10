Feinfühlige Armprothesen

Die Hauptursachen für Amputationen der oberen Gliedmaßen sind Krankheiten, die den Blutfluss beeinträchtigen, dazu gehören beispielsweise Diabetes, Tumore, Traumata und Geburtsfehler. Traumatische Amputationen der oberen Gliedmaßen, also der plötzliche und unbeabsichtigte Verlust von Finger, Hand oder Arm durch einen Unfall oder eine schwere Verletzung sind schlimm, aber relativ selten mit geschätzten 57,7 Millionen Fällen weltweit im Jahr 2017 (McDonald et al., 2020). Diese Verletzungen betreffen überwiegend Männer mittleren Alters und sind oft arbeitsbedingt (Pomares et al., 2018; Pohjolainen & Alaranta, 1988). Zu den häufigsten Ursachen gehören Stürze, Straßenunfälle und der Einsatz schwerer Maschinen (McDonald et al., 2020; Pomares et al., 2018).