Hardware für humanoide Roboter: Neue Perspektiven für die industrielle Wertschöpfung in Europa

Pressemitteilung März 2026 /

Gemeinsam mit der Unternehmensberatung P3 hat das Fraunhofer IPA untersucht, wie Komponentenhersteller durch die Fertigung von Hardware-Bauteilen für humanoide Roboter profitieren könnten. Die Ergebnisse sind im Whitepaper »The Humanoid Hardware Value Chain: Can the European Manufacturing Industry Capitalize on the Humanoid Momentum?« kostenfrei verfügbar.