Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und die Unternehmensberatung ZEQ haben eine strategische Zusammenarbeit begonnen, um Krankenhäuser, Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen beim Einsatz von Assistenzrobotern und KI-gestützten Lösungen zu unterstützen. Ziel der Kooperation ist es, den genannten Einrichtungen einen strukturierten und niedrigschwelligen Zugang zur Robotik zu eröffnen – von der ersten Potenzialanalyse bis zur Integration im laufenden Betrieb. ZEQ bringt dabei seine Expertise in Klinikstrategie, Change Management und Organisationsberatung ein; das Fraunhofer IPA verantwortet die technologische Bewertung, Systemintegration und wissenschaftliche Evaluation.

Neben der physischen Assistenzrobotik betrachten die Partner auch KI-gestützte Anwendungen, etwa zur Prozessanalyse, intelligenten Einsatzplanung, automatisierten Dokumentation und datenbasierten Evaluation. Damit verbindet die Zusammenarbeit technologische Innovation mit der Frage, wie neue Lösungen sinnvoll, sicher und akzeptiert in klinische Abläufe integriert werden können.