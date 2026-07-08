Fraunhofer IPA und ZEQ starten strategische Zusammenarbeit in der Gesundheitsrobotik

Pressemitteilung Juli 2026 /

Expertinnen und Experten für Robotik und Automatisierung sowie für Krankenhausberatung arbeiten gemeinsam daran, Kliniken den Einstieg in die Assistenzrobotik zu ermöglichen. Das modulare Leistungsangebot reicht von der Einsatzberatung über Machbarkeitsanalysen bis zur Pilotierung und Skalierung robotischer Lösungen auf Station.