Quantencomputing: Mit gebündelten Kompetenzen zum Durchbruch

Symposium ML4QT in Heilbronn: Starke globale Vernetzung durch internationale Zusammenarbeit

Als eine der ersten Handlungen im Vorhaben organisiert das flaQship in Kooperation mit der University of Waterloo vom 7. bis 8. Juli 2025 in der experimenta in Heilbronn das Symposium »Machine Learning to Advance Quantum Technologies (ML4QT)«. Das Symposium wird dabei die Frage, wie heutige ML-Methoden die Quantentechnologieforschung befeuern können, mit internationalen Expertinnen und Experten vielschichtig beleuchten.

Weitere Informationen: www.flaqship.eu/