Quo vadis KI: Wo steht Deutschland?

»Ich setze mich für eine starke Marke Künstliche Intelligenz »made in Europe« ein. Wir haben viele hervorragende Forschungsstandorte in Deutschland und Europa, die gemeinsam eine internationale Strahlkraft entwickeln können. Dafür brauchen wir sehr viel mutigere und zielgerichtetere Investitionen als in den letzten Jahren, in denen von den versprochenen fünf KI-Milliarden bisher nur ein Bruchteil abgeflossen ist. Ich will, dass wir in den nächsten Jahren die Potenziale von KI für Mensch und Umwelt nutzen. Egal ob Energiewende, Mobilität der Zukunft oder Pandemiebekämpfung – KI wird immer wichtiger, um die Herausforderungen zu bewältigen. Dafür brauchen wir wissenschaftliche Exzellenz, Ökosysteme mit der Wirtschaft und mit dem »AI Act« einen verlässlichen EU-Rechtsrahmen auf der Basis unserer europäischen Werte.«