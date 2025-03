Stuttgart ist im März Europas KI- und Robotik-Hotspot

Veranstaltungs- und wissenschaftliche Partner

euRobotics: euRobotics aisbl ist ein internationaler gemeinnütziger Verband für alle Interessengruppen der europäischen Robotik mit Sitz in Brüssel. Er wurde im September 2012 mit dem Ziel gegründet, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und die industrielle Führung von Herstellern, Anbietern und Endnutzern von auf Robotertechnologien basierenden Systemen und Dienstleistungen zu sichern. Die Ziele von euRobotics sind die Förderung der europäischen Robotikforschung, -entwicklung und -innovation sowie die Förderung einer positiven Wahrnehmung der Robotik. euRobotics hat das ERF 2010 begründet und veranstaltet es jährlich in Kooperation mit einem Partner vor Ort.

Fraunhofer IPA: Das Fraunhofer IPA ist mit rund 1200 Mitarbeitenden eines der größten Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Der Forschungsbereich »Automatisierung und Robotik« entwickelt seit über 50 Jahren Automatisierungslösungen zum Beispiel für Produktion und Intralogistik, hat zahlreiche wegweisende nationale und internationale Forschungsprojekte geleitet und ist besonders auf den Transfer von Forschungsergebnissen rund um die KI-basierte Robotik in die Anwendung fokussiert. Das Fraunhofer IPA ist der wissenschaftliche Kooperationspartner beim ERF.

Fraunhofer IAO: Digitale Technologien verändern unsere Arbeitswelt und haben tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Lang etablierte Methoden und Prozesse werden durch die Digitalisierung in kürzesten Zeiträumen modernisiert und revolutioniert. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO entwickelt gemeinsam mit Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen der öffentlichen Hand Strategien, Geschäftsmodelle und Lösungen für die digitale Transformation. Das Fraunhofer IAO trägt Themen rund um die Zukunft der Arbeit zum ERF bei.

Universität Stuttgart: Die Universität Stuttgart ist eine führende technisch orientierte Universität mit weltweiter Ausstrahlung. Sie folgt mit ihren 22.000 Studierenden und rund 5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vision »Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft«. Mit ihrem starken Forschungsprofil, ihrer erfolgreichen Verbundforschung und ihren aktuell zwei Exzellenzclustern gehört sie zu den erfolgreichsten Universitäten in Deutschland. Ihr besonderes Profil, der »Stuttgarter Weg«, steht für die konsequente interdisziplinäre Vernetzung komplementärer Fachdisziplinen sowie die Integration von Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Universität Stuttgart organisiert beim ERF gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA den wissenschaftlichen Programmteil.

Cyber Valley GmbH: Cyber Valley ist Europas größtes und führendes Zentrum für Exzellenz in Künstlicher Intelligenz und moderner Robotik. Die Mission und der öffentliche Auftrag bestehen darin, sich für Forschung, Entwicklung, Anwendung und Akzeptanz von Technologien sowie Methoden intelligenter Systeme einzusetzen. Cyber Valley fördert die Gründung von KI-Start-ups, indem es wissenschaftliche Exzellenz mit Innovation und Technologietransfer verbindet. Außerdem unterstützt Cyber Valley die kritische Reflexion der ethischen und sozialen Auswirkungen von KI. Cyber Valley strebt eine Zukunft an, in der das Potenzial intelligenter Systeme zum Wohle der Gesellschaft voll ausgeschöpft wird. Cyber Valley trägt mit dem Public Engagement zum ERF bei.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg: Baden Württemberg hat eine starke Wirtschaft: hohes Wachstum, qualifizierte Arbeitskräfte, Innovationskraft, niedrige Arbeitslosigkeit und hohe Exporte. Die Wirtschaftspolitik zielt darauf ab, diese Spitzenposition zu halten und auszubauen, basierend auf nachhaltiger sozialer Marktwirtschaft, freiem Marktzugang und fairem Wettbewerb. Baden-Württemberg ist sowohl einer der größten Industriestandorte in Deutschland als auch eine der innovationsstärksten Regionen in Europa und weltweit. Um diese Position zu halten, wird auf intelligente Spezialisierung in Digitalisierung, KI, Industrie 4.0, Mobilität, Gesundheit und Nachhaltigkeit gesetzt. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus ist Veranstaltungspartner des ERF.

Landeshauptstadt Stuttgart: Stuttgart ist ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Die Stadt ist das wissenschaftliche Zentrum Baden-Württembergs mit einer hohen Dichte an wissenschaftlichen Einrichtungen. Als einer der forschungsstärksten Standorte Deutschlands konzentrieren sich laut Statistischem Landesamt 45 Prozent der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Landes in Stuttgart. Die Stadt ist die einzige Stadt in Baden-Württemberg mit gleich zwei Universitäten, dazu kommen fünf öffentliche Hochschulen und eine Vielzahl von privaten Hochschulen. Mit circa 59.000 Studierenden ist Stuttgart die größte Studierendenstadt in Baden-Württemberg. Zudem tragen zahlreiche forschende Unternehmen zur wissenschaftlichen Stärke Stuttgarts bei und bilden eine wesentliche Grundlage für die Prosperität der Stadt. Die Stadt Stuttgart organisiert und sponsort die VIP Reception am 24. März 2025, bei der Oberbürgermeister Frank Nopper eine Begrüßungsrede halten wird.