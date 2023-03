Technologien für mehr Effizienz in der Produktion

DryClean-CAPE®: Der mobile Trockenreinraum

In Zeiten von personalisierten Produkten, sinkenden Losgrößen, steigender Variantenvielfalt und gleichzeitig immer schneller benötigten Prozess- beziehungsweise Produktionsumgebungen zur Realisierung sauberkeits- und feuchtigkeitskontrollierter Bedingungen sind stationäre Reinräume oftmals nicht die effizienteste Lösung in Bezug auf die Investitions- und Betriebskosten sowie die Bereitstellungszeit. Ein Forschungsteam um Udo Gommel, Leiter der Abteilung Reinst- und Mikroproduktion am Fraunhofer IPA, hat deshalb mit dem CAPE® (Clean And Protective Environment) ein mobiles Reinraumsystem entwickelt, das eine Luftreinheit der ISO-Klassen 1 bis 9 realisiert. Genau wie ein Zelt auf dem Campingplatz lässt sich das CAPE® in etwa einer halben Stunde aufbauen und in Betrieb nehmen.

In den vergangenen Jahren haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das CAPE® zu einer ganzen Produktfamilie erweitert. Neuestes Familienmitglied ist das DryClean-CAPE®, das nicht nur eine reine Produktionsumgebung schafft, sondern gleichzeitig auch eine mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit, beispielsweise einem Taupunkt von -50°C. Vor allem in der Batteriezellen- und Automobilproduktion, aber auch in der Luft- und Raumfahrt spielt dieser Faktor eine entscheidende Rolle für die Produktqualität.

Zu besichtigen ist das DryClean-CAPE® auf dem Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-Gesellschaft: Halle 16, Stand A12.