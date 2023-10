Delegationsreise in die USA

Entdecken Sie die Welt der biointelligenten Produktion auf unserer Delegationsreise in die USA! Erforschen Sie führende Industriebereiche und relevante Technologien aus unterschiedlichen Branchen. Treffen Sie Schlüsselinstitutionen vor Ort und erleben Sie Trendentwicklungen aus erster Hand.

Das Projekt "Internationale Benchmark Biointelligenz" (InBenBio) startete im November 2022 mit dem Ziel, die Fortschritte bei der Verknüpfung von Technologie und Biologie voranzutreiben und die Umstellung auf nachhaltige Wertschöpfung zu unterstützen. Die Absicht des Projekts ist, Erkenntnisse über Entwicklungen in anderen Ländern zu gewinnen und diese mit den Gegebenheiten in Deutschland zu vergleichen.

Eine Delegationsreise führt nach Boston, Massachusetts, das als eine der führenden Regionen für Forschung in den Schnittstellenbereichen der Biowissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Informationstechnik gilt. Hier befindet sich das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das in der Bio-Konvergenz und der Entwicklung neuer Technologien eine Spitzenposition einnimmt.

Die vor Ort gesammelten Erkenntnisse, die Erfahrungen aus den internationalen Workshops sowie die Ergebnisse des Vergleichs sollen in einer Studie veröffentlicht und auf Fachkonferenzen präsentiert werden. Zusätzlich sind Präsentationen beim Industrietag 2024 des VDMA geplant. InBenBio strebt danach, Strategien und Forschungsperspektiven für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu verdeutlichen und Handlungsspielräume zu schaffen, um Deutschland in Bezug auf Biointelligenz in eine führende Position zu bringen.

Zielgruppe

Unternehmer:innen, Führungskräfte, Forschende, Investor:innen, Venture-Capital-Unternehmen, Vertreter:innen von akademischen und Forschungseinrichtungen, Politiker:innen sowie Fachleute und Innovator:innen, welche die Möglichkeiten und Innovationen im Bereich der Biologischen Transformation in Israel erkunden möchten.

Anmeldung

Über die Website des BW-i