Webinar / 27. Februar 2026, 11:00 bis 11:50 Uhr
Desire4Electronics – Remanufacturing von Elektrokleingeräten
Weltweit steigende Mengen an Elektroschrott erfordern neue, effiziente Lösungen für das Remanufacturing von Elektrokleingeräten. Im BMUKN-Verbundprojekt »Desire4Electronics« wurden innovative Ansätze zur automatisierten Demontage entwickelt. In dieser Online-Veranstaltung präsentieren die Projektpartner ihre Ergebnisse – von flexibler Robotik über KI-gestützte Prozesse bis hin zu konkreten Anwendungen für die Kreislaufwirtschaft.
Inhalte
- Automatisierte Demontage von Elektrokleingeräten als Schlüssel für effizientes Remanufacturing
- Einsatz von Robotik, KI und Machine Learning in der Demontage
- Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Elektroschrott