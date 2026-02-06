Desire4Electronics – Remanufacturing von Elektrokleingeräten

Weltweit steigende Mengen an Elektroschrott erfordern neue, effiziente Lösungen für das Remanufacturing von Elektrokleingeräten. Im BMUKN-Verbundprojekt »Desire4Electronics« wurden innovative Ansätze zur automatisierten Demontage entwickelt. In dieser Online-Veranstaltung präsentieren die Projektpartner ihre Ergebnisse – von flexibler Robotik über KI-gestützte Prozesse bis hin zu konkreten Anwendungen für die Kreislaufwirtschaft.

Inhalte