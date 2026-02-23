Webinar / 11. März 2026, 10:30 bis 11:15 Uhr
Systematisch automatisieren mit dem Fraunhofer IPA
Die Automatisierung gilt als eine mögliche Lösung, um den aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel in der Industrie zu begegnen. Doch welche Rahmenbedingungen müssen für eine Automatisierung geschaffen werden und welche Alternativen gibt es?
Inhalte
- Automatisierungs-Potenzialanalyse (APA)
- Design for Automation (DfA)
- Automatisierung in der Montage
Nutzen für die Teilnehmenden
Kennenlernen der Herausforderungen und Grundlagen für die Automatisierung in der Montage.
Zielgruppe
Fertigungsleiter, Werksleiter, technische Geschäftsführer, Prozessingenieure