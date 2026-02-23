Systematisch automatisieren mit dem Fraunhofer IPA

Die Automatisierung gilt als eine mögliche Lösung, um den aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel in der Industrie zu begegnen. Doch welche Rahmenbedingungen müssen für eine Automatisierung geschaffen werden und welche Alternativen gibt es?

Inhalte

Automatisierungs-Potenzialanalyse (APA)

Design for Automation (DfA)

Automatisierung in der Montage

Nutzen für die Teilnehmenden

Kennenlernen der Herausforderungen und Grundlagen für die Automatisierung in der Montage.

Zielgruppe

Fertigungsleiter, Werksleiter, technische Geschäftsführer, Prozessingenieure