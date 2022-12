100. Ausgabe der Webinar-Reihe »Expertenwissen zur Lackiertechnik«

Am 13. Dezember steht nun bereits die 100. Ausgabe der Webinar-Reihe an. Auf dem Programm steht eine Debatte über die beiden Fragen »Wird es in 10 Jahren noch Menschen in der Lackiererei geben?« und »Wird die Lackiererei in 2045 noch Ressourcen verbrauchen?« Bei beiden Themen vertritt je ein Team die Ansicht, dass es sich hierbei um realistische und erstrebenswerte Ziele handele. Die Gegenseite zieht dies in Zweifel – am Ende dürfen die Teilnehmer dann bewerten, welches Team besser argumentiert hat.