Ökosysteme als wertvolle Innovationstreiber

Zum Thema »Industry on Campus« präsentierte Werner Kraus, Leiter der Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme am Fraunhofer IPA, Ergebnisse aus den Themenfeldern der kognitiven Robotik und Künstlichen Intelligenz (KI). Ergänzend berichteten die dänische Botschafterin Susanne Hyldelund und Søren Elmer Kristensen, Project Director des großen Robotik-Clusters in Dänemark »Odense Robotics«, über dortige Erfolge rund um das renommierte Ökosystem und den Technologietransfer.

Derartige Forschungs- und Unternehmensverbünde erweisen sich in dieser von mannigfaltigen Herausforderungen geprägten Zeit als unabdingbare Ideenschmieden und Innovationstreiber. Das Fraunhofer IPA betreibt beispielsweise bereits seit sieben Jahren eine Partnerschaft mit der Firma Trumpf. Ein zweites Leuchtturmprojekt: Über das KI-Fortschrittszentrum konnten die beiden Fraunhofer-Institute IPA und IAO schon mit über 200 Unternehmen in Baden-Württemberg zusammenarbeiten und den Weg in die Praxis für Anwendungen rund um KI und Robotik voranbringen.