Die Besten machen Halt in Stuttgart

Von den Besten lernen: Das ist nach wie vor das ausgegebene Motto von Georg Wasserloos und seinem Team vom Macils Management Centrum, das seit vielen Jahren die Lernreisen konzipiert und organisiert. Und egal ob »Lean, Green, Digital« oder »Sicher, Vernetzt, Flexibel«: In Fabriken werden nach wie vor Waren produziert. Nur an der Art und Weise hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Genau dies gilt es bei den Besuchen der Best-Practice-Partner herauszuarbeiten.

»Es freut mich immer wieder zu sehen, mit welchem Elan unsere Best-Practice-Partner ein zweitägiges Programm auf die Beine stellen. Beim Fraunhofer IPA sind es heute und morgen allein 30 Referenten, die Lösungsansätze für die Fabrik der Zukunft präsentieren. Das wiederum inspiriert die Mitgliedsunternehmen und lädt zum Ausprobieren auf dem eigenen Shopfloor ein«, so Georg Wasserloos, Geschäftsführer Macils Management Centrum, der den Wissenstransfer für Praktiker in Form der Lernreise vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat.