Erleichterter Einstieg in die datenbasierte Produktion

»Auf IIoT-Plattformen laufen Daten aus ganz verschiedenen Quellen zusammen. So entsteht eine einheitliche Datenbasis, mit deren Hilfe Analysen und Optimierungen in der Produktion mit einem deutlich geringeren Zeitaufwand durchlaufen werden können«, sagt Erwin Groß von der Abteilung Unternehmensstrategie und -entwicklung am Fraunhofer IPA. »Zudem bilden sie die Basis für eine nachhaltige Effizienzsteigerung in der Produktion.« Verschiedene Studien gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 50 Prozent der Industrieunternehmen IIoT-Plattformen nutzen.

Das Whitepaper »IIoT-Plattformen als zentrale Datenbasis für die digitale Produktion. Einführung, Einsatz und Nutzen« ist online kostenlos abrufbar.