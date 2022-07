Französische Delegation lobt Vorbildcharakter des KI-Fortschrittszentrums

Für Professor Martin Hervé, Attaché für Wissenschafts- und Hochschulkooperation für Bayern und Baden-Württemberg und Vertreter der französischen Botschaft, war der Delegationsbesuch in Stuttgart ein voller Erfolg: »Die ganze Delegation war sehr beeindruckt von der Hochwertigkeit der Instrumente, die das KI-Fortschrittszentrum entwickelt hat, um die Unternehmen bei der Nutzung der Potenziale von KI-basierten Technologien zu unterstützen. Dass über 200 Firmen die Programme des KI-Fortschrittszentrums in Anspruch nehmen, zeigt den hohen Bedarf in diesem Bereich. Dieser Art Wissenstransfer von den angewandten Wissenschaften in Richtung Wirtschaft ist für Frankreich sehr inspirierend.« Die Mitglieder des Cour des Comptes werden das KI-Fortschrittszentrum als nachahmenswertes Beispiel in ihrem Bericht erwähnen.