Fraunhofer IPA ist Mitgründer des Robotics Institute Germany

Das RIG soll künftig die zentrale Anlaufstelle für KI-basierte Robotik in der Bundesrepublik werden. 21 renommierte Robotik-Standorte in Deutschland werden das Institut gemeinsam aufbauen. Dazu gehören acht Universitäten, neben dem Fraunhofer IPA noch die beiden Fraunhofer-Institute IOSB und IML sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und -verbünde. Hinzu kommen derzeit 19 assoziierte Partner.

Ziel ist es, dass das RIG mit der Robotik an Innovationen in der Chemie, der Pharmazie und der Automobilindustrie anschließt, die Deutschland in der Vergangenheit als Industrienation etabliert und über Jahrzehnte Wohlstand und Wachstum gesichert haben. Die Ausgangsbedingungen sind gut: Fachleute aus Deutschland gehören zur internationalen Spitze in der KI-basierten Robotik und haben wesentliche Beiträge zur globalen Robotik-Landschaft geleistet. Jetzt gilt es, diese wertvollen Ressourcen zu bündeln, strategisch zu stärken und diese zu einem Standortvorteil für die deutsche Wirtschaft auszubauen.