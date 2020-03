Fraunhofer IPA zählt zu innovativsten Unternehmen Deutschlands

Das Wirtschaftsmagazin »Capital« und das Datenanalysehaus »Statista« zählen das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das Fraunhofer IPA hat in der Branche »Elektronik und Elektrotechnik, Automatisierungs- und Messetechnik« in der Innovationsart »Produkt« mit fünf Sternen gepunktet. Dabei stehen besonders Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing und Operations sowie Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen im Vordergrund.

Zu Beginn des Auswahlverfahrens standen insgesamt 1781 Unternehmen, die als besonders innovativ in Erscheinung getreten sind, zur Auswahl. Daraus wurden am Ende 442 Innovationstreiber herausgefiltert. Alle Unternehmen, die den Hauptsitz oder eine Niederlassung in Deutschland haben, wurden dann für das Ranking nach Branchen und Betriebsgrößen sortiert. Unternehmen, deren Ergebnis über dem Mittelwert aller prämierten Firmen lag, wurden mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Datenerhebung erfolgte zwischen November und Dezember 2019.