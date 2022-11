Machbarkeitsanalyse zu Werkstoffen für das High Speed Sintering

So wiesen die Expertinnen und Experten in einer Machbarkeitsanalyse und einer ersten Parametrisierung dem HDPE-Pulver DiaPow HDPE HX 11 eine sehr gute Verarbeitbarkeit im HSS nach. HDPE ist ein Polyethylen mit hoher Dichte, wasserabweisender Wirkung und sehr guter Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Fetten. Es wird für die Produktion von Behältern, Flaschen und Leitungen in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie genutzt. Eine geeignete Verarbeitung mittels additiver Fertigung war bisher allerdings kaum möglich, weil HDPE bei hohem Energieeintrag spröde wird. Der materialspezifisch ausgelegte HSS-Prozess ermöglicht hingegen eine Fertigung von HDPE-Bauteilen mit sehr guten mechanischen Eigenschaften bei hoher Form- und Maßhaltigkeit sowie Oberflächengüte.

Auch das Kunststoffpulver iglidur® i3 PL überzeugte: Die Fachleute fertigten daraus im Rahmen einer weiteren Machbarkeitsanalyse Gleitlager und Zahnräder mit dem HSS. Sie weisen sehr gute tribologische und mechanische Eigenschaften auf. iglidur® i3 PL ist ursprünglich speziell für die Fertigung solcher Bauteile mit laserbasierten additiven Fertigungsverfahren entwickelt worden.