Mobile Lernwelt »linc« wird ausgezeichnet

»linc« ist der kleinste Seminarraum der Zukunft und vereint digitale sowie analoge Interaktionsmöglichkeiten für unterschiedliche Arten der Wissensvermittlung. Der Name setzt sich aus den Worten »learn«, »interact« und »create« zusammen. Dieser multifunktionale Lernraum, der etwa die Abmessungen eines Kleiderschranks hat, ist mit drei Bildschirmen ausgestattet.