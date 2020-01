Norbert Pietschmann verstärkt das Team am Fraunhofer IPA

Der promovierte Chemiker folgt Dr. Katharina Weber, die eine Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Aalen angenommen hat. Pietschmann wird sich sowohl bei Förderprojekten mit Schwerpunkten beispielsweise in der UV-Härtung und der Kunststoffbeschichtung als auch im Dienstleistungsbereich engagieren.



Pietschmann bringt Erfahrungen aus einer langjährigen Tätigkeit am Institut für Lacke und Farben in Magdeburg mit. Dort bearbeitete er zahlreiche Forschungsprojekte und Industrieaufträge und hatte verschiedene Leitungspositionen inne.