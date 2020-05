Polymerchemiker für die Lackiertechnik am Fraunhofer IPA

Von Seggern wird sich in der Gruppe der Abteilung Beschichtungssystem- und Lackiertechnik für die Weiterführung und den Ausbau von Projekten sowohl in den Fachgebieten Korrosionsschutz, Anwendungsforschung neuer Lackrohstoffe, lackchemischen Prüftechnik als auch der Beschichtungstechnologie einsetzen. Dabei kann der promovierte Polymerchemiker auf langjährige Erfahrung in verschiedenen Leitungspositionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Anwendungstechnik, Projektmanagement und Produktion zurückgreifen und sein Wissen aus der Automobil-, Dental-, Lack- und papierverarbeitenden Industrie einbringen.