Softwarebibliothek »sQUlearn« für den einfachen Einsatz von »Quantenmaschinellem Lernen«

Umfangreiche Forschungsarbeiten zum Quantencomputing

Durch seine Konzeption gestaltet sich auch der Nutzen von sQUlearn vielseitig. Einerseits dient es der Industrie als niederschwelliger Einstieg in das Zukunftsthema »Quantencomputing« insbesondere für QML-Methoden. Andererseits kann es als Werkzeugkasten zur Weiterentwicklung der QML-Methoden im Forschungsumfeld eingesetzt werden. Das Programmpaket ist in verschiedenen Forschungsprojekten entstanden. Dazu gehören DEGRAD-EL3, in dem der Verschleiß von Elektrolyseuren mithilfe von Quantencomputing-Methoden analysiert wird, und AQUAS, in dem Quantensimulationen für die Verbesserung von Elektrolysematerialien erforscht werden. Nun wird das Paket für das Projekt AutoQML gebündelt und ausgestaltet. AutoQML hat das Ziel, Quantenmaschinelles Lernen zu automatisieren und so einen frühzeitigen Transfer in die Industrie zu ermöglichen.