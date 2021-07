Die Befragung zeigt allerdings auch, dass die Galvanikbranche in dem südostasiatischen Land unter sogenannten »skill gaps« leidet: Ausgerechnet die Kenntnisse und Fertigkeiten, die die befragten Unternehmen als besonders wichtig einstufen, sind bei der Belegschaft und potenziellen neuen Arbeitskräften nur schwach ausgeprägt.

Um den Fachkräftemangel zu lindern, hat das Forschungsteam, zu dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Metallurgy and Materials Science Research Institute (MMRI) an der Chulalongkorn Universität Bangkok und vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn gehören, das Projekt »Berufliche Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Galvanotechnik in Thailand« (SCHOOLPLATE) ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges Konzept für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Thailand zu erarbeiten.

Grundlage für dieses Konzept sind die Erkenntnisse aus der Befragung, die das Forschungsteam in der ersten Projektphase durchführt hat. Diese Forschungsergebnisse fasst jetzt eine Studie zusammen. Sie steht auf Englisch und Thai kostenlos zum Download zur Verfügung: https://www.ipa.fraunhofer.de/de/Publikationen/studien/SCHOOLPLATE.html