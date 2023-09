Thomas Bauernhansl für Startup-Förderung ausgezeichnet

Das Fraunhofer IPA in Stuttgart hält mit durchschnittlich 3,5 Ausgründungen pro 1000 Mitarbeitenden weltweit eine Spitzenposition beim Technologietransfer durch Spin-offs aus der Forschung. »Unser wichtigster Erfolgsfaktor sind unsere Forschenden, ihre Kompetenz und Motivation«, so Thomas Bauernhansl, »Forschergeist und Unternehmergeist haben vieles gemeinsam und unsere Teams stecken voller Energie und Begeisterung. Am Fraunhofer IPA und am IFF der Uni Stuttgart wollen wir dieses Potential nutzen und aktiv viele Wege der persönlichen Entwicklung ebnen. Das heißt für uns konkret: Wir müssen die Perspektive der möglichen Anwender und der Kapitalgeber in der Industrie bereits bei der Konzeption unserer Forschung mitdenken. Wir müssen uns auch in der Forschung unternehmerische Fragen stellen. Ausgründungen oder Industriepartnerschaften sind dann der logische nächste Schritt für das Institut und für die Menschen, die hier arbeiten.«