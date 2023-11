Firma Trumpf erhält Auszeichnung für Schweiß-Cobot-Anwendung mit Technologie vom Fraunhofer IPA

Der Bedarf an Arbeitskräften im Schweißhandwerk ist – getrieben durch die gesellschaftlichen Herausforderungen des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels – hoch. Deswegen interessieren sich immer mehr Schweißfachbetriebe für Automatisierungslösungen. Während es für das roboterbasierte Schweißen in der Großserie bereits ein gutes Angebot gibt, galt dies bisher kaum für kleine und mittlere Losgrößen. Denn um hier wirtschaftlich automatisiert zu schweißen, braucht es eine einfach umzusetzende Lösung, die die Einsatzhürden wie eine zeitaufwendige Programmierung oder nötiges Fachwissen in Robotik deutlich reduziert.

Mit seinem Sensor-Add-on für Schweiß-Cobots ist dem Fraunhofer IPA eine solche Lösung gelungen. Das zeigt einerseits das Interesse von Unternehmensseite in Form von Lizenzverkäufen an die Firmen Trumpf und Lorch Schweißtechnik. Und das zeigt andererseits die Auszeichnung der Trumpf-Anwendung mit dem »best-Award 2023« in der Kategorie Trenn-, Füge- und Verbindungstechnologien auf der diesjährigen Fachmesse »blechexpo« am 8. November. Trumpf hat die Software vom Fraunhofer IPA in die prämierte Lichtbogen-Schweißzelle »TruArc Weld 1000« integriert und nennt sie »Smart Seam Tracking«. Bei Lorch ist die Technologie mit der Bezeichnung »Seam Pilot« als Erweiterung für den Schweiß-Cobot verfügbar.